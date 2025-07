Il tiratore che ha ucciso quattro persone a New York sospettato di aver preso di mira gli uffici della NFL

HQ

Lunedì, un uomo è entrato in un edificio per uffici a New York City e ha ucciso quattro persone con un fucile, tra cui un agente della polizia di New York, e ne ha ferita un'altra. In seguito si tolse la vita. L'uomo è stato identificato come Shane Tamura, un uomo di 27 anni di Las Vegas, con una "storia documentata di salute mentale".

La polizia sta ora indagando sulle cause dell'attacco, e non esclude un attacco premeditato agli uffici aziendali della NFL, ospitati nell'edificio di Park Avenue dove è avvenuto l'attacco. Un biglietto è stato trovato nella tasca di Tamura, dove attribuiva i suoi problemi di salute mentale alla sofferenza da encefalopatia traumatica cronica (CTE), una malattia cerebrale legata a un trauma cranico, secondo fonti della CNN e del New York Post. La CTE è comunemente associata ai giocatori di football, poiché gli studi hanno dimostrato che colpi ripetuti alla testa possono provocare la malattia. Può portare a problemi comportamentali, problemi di umore, persino demenza e non ha un vero trattamento in quanto uccide le cellule cerebrali.

Tamura è stato trovato per essere un giocatore di football competitivo nella sua giovinezza, per Granada Hills Charter High. Nella nota, l'aggressore ha chiesto che il suo cervello fosse studiato. Una teoria è che volesse vendicarsi contro la NFL, come scrisse "Non puoi andare contro la NFL, ti schiacceranno."

Fox News ha parlato con l'allenatore di Tamura all'epoca a Granada Hills, descrivendolo come "molto tranquillo, gran lavoratore, allenabile e uno dei suoi migliori giocatori difensivi all'epoca", e lamentandosi di non aver fatto di più per aiutare il ragazzo.