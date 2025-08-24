L'attore de I Soprano Jerry Adler è morto a 96 anni

HQ

Jerry Adler, ricordato principalmente per la sua svolta come Herman Rabkin ne I Soprano e conosciuto come una forza versatile sia in TV che in teatro, è morto all'età di 96 anni. Adler ha iniziato la sua carriera dietro le quinte come direttore di scena in classici di Broadway come My Fair Lady, ma è stato solo a 60 anni che si è messo davanti alla macchina da presa, guadagnandosi lo status di cult come "Hesh" in I Soprano della HBO.

Nonostante fosse imparentato con la leggendaria insegnante di recitazione Stella Adler, gli ci sono voluti decenni prima di dedicarsi alla recitazione. Oltre a I Soprano, è apparso in The Good Wife nel ruolo dell'impertinente avvocato Howard Lyman, ha interpretato il capo dei vigili del fuoco Sidney Feinberg in Rescue Me e ha interpretato il rabbino Alan Schulman in Northern Exposure. Ha anche lasciato il segno in serie tra cui Mad About You, Transparent e Broad City.

La sua carriera teatrale è stata altrettanto notevole. Dagli anni '50 in poi, Adler lavorò a produzioni con artisti del calibro di Julie Andrews, Rex Harrison, Harold Pinter e Katharine Hepburn. Ha spesso condiviso aneddoti coloriti, tra cui uno su come la stessa Hepburn abbia convinto gli operai edili dall'altra parte della strada a smettere di martellare durante il suo delicato assolo nel musical Coco.

Adler lascia la moglie, la psicologa Joan Laxman, e le sue quattro figlie. Possa riposare in pace.