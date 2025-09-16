L'attore di Batman a chi critica laSuperman frase di James Gunn: "!"

HQ

"Superman di James Gunn è stato uno dei più grandi film dell'estate, e molti fan della DC hanno ritenuto che il tono infantilemente allegro e colorato fosse più in linea con il personaggio dei fumetti rispetto all'interpretazione oscura e scontrosa di Zack Snyder.

Tuttavia, ci sono molti critici a cui non piace la nuova versione di Superman, a cui non piaceva il suo completo blu a sbuffo, e il tono del film, che non vola molto con Con O'Neill, che ha interpretato Mackenzie Bock in The Batman e nella serie TV The Penguin.

In una chiacchierata con i fan durante Oz Comic Con Brisbane come da Feature First, Con ha detto questo su coloro che pensano che Superman non dovrebbero essere felici, gentili e amichevoli come lo è lui nel film di Gunn:

"Ci sono persone che pensano cheSuperman non dovrebbero essere gentili così. a quelle persone".