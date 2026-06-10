L'attore di Clair Obscur: Expedition 33, Rich Keeble, sarebbe entusiasta di vedere un crossover tra Monoco e Gale di Baldur's Gate III

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La voce profonda e ricca di Rich Keeble ha adornato molti videogiochi. Dalle prime esperienze in Elite, Dangerous e Strange Brigades fino a diventare un amato immediato dai fan come Monoco in Clair Obscur: Expedition 33. Ha avuto la possibilità di lavorare o apparire accanto a molti attori durante la sua carriera, eppure c'è un progetto che vorrebbe realizzare con un attore che conosce bene, ma con cui non ha avuto molte occasioni di lavorare.

Parlando con Gamereactor, Keeble ha spiegato che, grazie al modo in cui funziona il doppiaggio, anche se non ha mai incontrato i suoi colleghi in un gioco, tecnicamente ha comunque collaborato con molti dei nomi più importanti che riconosciamo oggi. "Sono stato molto fortunato perché alcuni doppiatori importanti che ho conosciuto e con cui non ho lavorato direttamente, sono comunque finito in qualche gioco con loro... Ero in questo investigatore privato di Mouse Gioco a noleggio, che ha tutto a Troy Baker... Ho conosciuto Roger Clark e, e, e Rob Wiethoff alla Milan Games Week l'anno scorso, i ragazzi dei Red Dead, e sono stati davvero gentili. E sono finito a Marathon con Roger Clark, e con Ben [Starr], Jen [English], e Sam Béart."

Se c'è qualcuno con cui Keeble vorrebbe collaborare, è il suo caro amico Dave Jones, l'attore di Halsin in Baldur's Gate III. "Abbiamo fatto insieme un gioco chiamato Astrologaster anni fa, ma mi piacerebbe fare qualcos'altro con lui," Disse Keeble, poi passando a un altro membro del cast di BG3, Tim Downey.

"Conosco Tim da un po', perché abbiamo fatto insieme la seconda serie di Good Omens... Sicuramente non abbiamo mai giocato insieme. E penso che sarebbe divertente. Perché a Monaco piacciono i piedi. A Gale piacciono le scarpe."

Vorresti vedere una collaborazione tra Gale e Monoco? Dovremo far entrare anche Halsin. Scopri altre idee per progetti da sogno e alcune belle storie nella nostra intervista completa con Rich Keeble qui sotto: