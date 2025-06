L'attore di Dewey non tornerà per Malcolm in the Middle perché sta andando ad Harvard

Malcolm in the Middle Il revival sta riportando tutte le star originali dello show. Beh, tutti tranne uno, a quanto pare. Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz e altri torneranno quando lo show andrà in onda, ma Erik Per Sullivan - l'attore che ha interpretato Dewey - non tornerà.

Parlando al podcast Fly on the Wall con David Spade e Dana Carvey, Bryan Cranston ha rivelato di aver parlato con Sullivan, ma era abbastanza chiaro che l'ex attore non era pronto per un ritorno. "Ho parlato con Erik e gli ho detto: 'Ehi, abbiamo lo show! Tornerà'. E lui: 'Oh, è fantastico!' E io dico: 'Sì, quindi non vediamo l'ora di riaverti di nuovo'", ha detto Cranston. "E lui: 'Oh, no, no, non voglio farlo. Ma è fantastico". "

"In realtà sta andando ad Harvard," Cranston ha continuato. "È davvero, davvero intelligente e sta ottenendo il suo master ad Harvard in questo momento. Ha detto: 'Oh Dio, no, non recito da quando avevo 9 anni o qualcosa del genere. Quindi non mi piace". "

Sullivan si è tolto le luci della ribalta dopo la fine del Malcolm in the Middle nel 2006. Nel 2010 si è ritirato dalla recitazione e da allora ha intrapreso la carriera accademica. Il ruolo di Dewey sarà invece interpretato da Caleb Ellsworth-Clark nello show.

Annuncio pubblicitario: