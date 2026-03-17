L'attore di Gotham presenta il primo trailer di un documentario critico sulle criptovalute

Ben McKenzie ha avuto una carriera di attore relativamente di successo in serie come Gotham e The O.C., ed è persino sposato - e ha figli - con l'attrice Morena Baccarin. Tuttavia, negli ultimi sei anni, la sua attenzione si è spostata quasi interamente verso le criptovalute. Questa transizione deriva dalle sue osservazioni su innumerevoli celebrità che promuovono la tecnologia, unita al fatto che ha effettivamente una laurea in economia.

Questo percorso ha portato a un documentario fondamentale, Everyone is Lying to You For Money, che ha avuto un grande successo in vari festival cinematografici.

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