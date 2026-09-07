L'attore di Marvel's Spider-Man Yuri Lowenthal vuole vedere Deadpool nel prossimo gioco

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I giochi Marvel's Spider-Man hanno avuto molte apparizioni cameo nell'universo più ampio dei fumetti. Taskmaster ti mette di fronte alle sue sfide più difficili nel primo gioco, Black Cat ruba uno degli artefatti più potenti di Doctor Strange nel sequel, e ci sono molti altri cameo ed Easter egg che fanno sottili riferimenti a personaggi che potrebbero o meno comparire in futuro.

Con Insomniac ora concentrata su Wolverine della Marvel, all'attore per Peter Parker nei videogiochi, Yuri Lowenthal, è stato chiesto di un possibile crossover con Logan nel prossimo futuro (si spera). "Anche se il crossover tra Spider-Man e Wolverine sarebbe terribilmente entusiasmante, c'è un personaggio che sceglierei ancora più fortemente di Wolverine, ed è Deadpool," Lowenthal ha detto in un'intervista con The Movie Dweeb.

"Ho spinto [il direttore creativo di Insomniac Brian Horton] ogni volta che lo vedo con la cosa di Deadpool, quindi se ho appena rovinato tutto per Spider-Man 3, vorrei solo credere che l'idea sia stata presa da me comunque."

Deadpool e Spider-Man si sono incrociati più volte nei fumetti, e anche se il mercenario con la bocca potrebbe non essere associato a New York come un personaggio come Daredevil, per esempio, Deadpool ha abbastanza fan da far sì che molte persone sarebbero felici di vederlo in un altro videogioco.