L'attore di Red Dead Redemption anticipa la grande rivelazione di questa settimana

Rob Wiethoff, l'attore che ha interpretato John Marston in entrambi i giochi di Red Dead Redemption, ha anticipato una grande rivelazione relativa ai giochi western alla fine di questa settimana.

Durante uno streaming su Twitch la scorsa settimana, Wiethoff ha condiviso di avere alcune "notizie entusiasmanti" e "non vedo l'ora" che i fan ne sentano parlare. Tuttavia, ha anche rivelato di non poter ancora parlare della notizia, ma dovremmo aspettarcela questa settimana.

Naturalmente, c'è la versione Switch 2 di Red Dead Redemption 2 che dovrebbe essere annunciata presto, insieme a un potenziale aggiornamento current-gen per il gioco. È possibile che questo sia ciò a cui Wiethoff si riferisce, ma c'è la possibilità che stia pensando a qualcosa di completamente diverso. Non ci resta che aspettare e vedere cosa sta preparando Rockstar dietro le quinte, ma sembra che non aspetteremo troppo a lungo.