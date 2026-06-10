L'attore dietro Monoco in Clair Obscur: Expedition 33 è più che pronto a tornare nell'adattamento cinematografico

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Non è un segreto che Hollywood ami oggi gli adattamenti videoludici. Che siano successi critici o meno, molti grandi videogiochi guadagnano altrettanto al botteghino nella loro versione cinematografica. Sappiamo già che Clair Obscur: Expedition 33 verrà adattato in un film in una forma o nell'altra, ma l'attore Rich Keeble si aspetta che non ci siano molti membri del cast che potranno mantenere il loro ruolo, a parte Andy Serkis.

Se c'è qualcuno che ha una buona possibilità di passare dal gioco al film, sembra che il personaggio senza volto di Keeble, Monoco, possa essere doppiato solo da lui. Parlando recentemente con Gamereactor, Keeble ha detto che è sicuramente pronto per un ritorno come Monoco.

"Sarei disposto a fare qualsiasi cosa legata a Monoco," Disse Keeble. "Che sia un gioco con [Baldur's Gate III] Gale, o il film Expedition. Ho detto in alcuni panel che penso che la gente dovrebbe boicottare quel film, a meno che non riesca a doppiare Monoco."

Keeble si aspetta che il cast sia riformato con attori diversi per il film, ma pensiamo che ci sia sicuramente una possibilità se la gente sosterrà l'idea del cast originale o almeno di alcuni di loro che tornino. "Facciamo partire questo boicottaggio. Sai, farà mocap o CGI, vero, Monoco? Fai entrare questa voce, per favore. Sai, non darla a Jack Black, dammela. Per favore," scherzò Keeble.

Speriamo che ogni volta che si faranno nuovi passi nella creazione del film di Clair Obscur, il cast originale riceva la considerazione che merita. Senza di loro, dopotutto, non otteniamo le performance che ci hanno aiutato a innamorarci di uno dei giochi degli anni 2020.