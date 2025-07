L'attore Michael Madsen è tragicamente scomparso a 67 anni

HQ

L'attore Michael Madsen è tragicamente scomparso all'età di 67 anni. Il suo manager, Ron Smith, ha confermato la notizia, affermando che Madsen è stato trovato morto nella sua casa di Malibu, in California, la mattina presto. La causa della morte è stata un arresto cardiaco avvenuto intorno alle 8:25 ora locale e non si sospetta alcun gioco scorretto.

Madsen è stato una figura iconica di Hollywood, famoso per i suoi personaggi grintosi ed enigmatici nei film di Quentin Tarantino. Ha offerto interpretazioni indimenticabili in Le iene (1992) nel ruolo di Mr. Blonde, così come in Kill Bill: Vol. 1 e 2, The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood.

La sua carriera ha attraversato quattro decenni, durante i quali è apparso non solo in diversi progetti di Tarantino, ma anche in film acclamati come Donnie Brasco, Thelma & Louise, Sin City e La morte può attendere.

Negli ultimi anni, è stato profondamente coinvolto in diversi film indipendenti, tra cui Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives. Stava anche lavorando al suo prossimo libro Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Madsen lascia un'eredità di personaggi duri ed emotivamente complessi, sei figli e sua sorella, l'attrice Virginia Madsen.

Hollywood ha perso una delle sue voci più inconfondibili.

Riposa in pace, Michael Madsen, e grazie di tutto.