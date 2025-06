L'attore rasato di Lilo & Stitch è morto a 57 anni

HQ

Se siete stati al cinema di recente per vedere il popolare remake live-action di Lilo & Stitch, avrete familiarità con la performance dell'attore hawaiano David Heklili Kenui Bell, che è apparso nel film come la versione live-action del gelataio che lascia cadere il suo ghiaccio tritato (è il gelato nell'originale animato) attraverso il puro timore reverenziale di vedere Jumba e Pleakley attraverso un portale alieno. Il motivo per cui ne parliamo è perché Bell è purtroppo scomparso.

Lo ha confermato in un post su Facebook la sorella Jalene Kanani Bell, che ha fatto notare che aveva 57 anni quando è morto. Lascia un bellissimo tributo a suo fratello:

È con il cuore pesante che condivido che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e bello fratellino David H. K. Bell trascorrerà la giornata di oggi in compagnia del nostro Padre Celeste. Stavo aspettando le parole e la mentalità per esprimere correttamente la gioia di un essere umano, e il principe di un uomo che era, ma il destino ha spinto la mia mano questa mattina con una newsletter pre-programmata per la festa del papà che onora gli uomini della nostra vita".

Il messaggio completo approfondisce la vita di Bell e il modo in cui di recente ha regalato alla sua famiglia una proiezione serale in prima fila a Lilo & Stitch, dove in seguito ha festeggiato con ghiaccio tritato.

Per completare la sua filmografia, Bell apparirà postumo in The Wrecking Crew, un film d'azione guidato da Jason Momoa e Dave Bautista.