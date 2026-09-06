L'attore Rich Keeble parla della lotta contro la sindrome dell'impostore, delle speranze per la trama di Rivals e dello sviluppo della sua voce distintiva

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Dopo aver ottenuto ruoli in Clair Obscur: Expedition 33, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight e nel live-action televisivo Rivals, l'attore Rich Keeble sta diventando una forza indiscutibile nei mondi dei videogiochi e della TV. A questo punto della sua carriera, non possiamo fare a meno di chiederci se Keeble (un uomo noto per le sue molte voci) venga già avvicinato per quello che si potrebbe definire un "Keeble classico".

"Voglio dire, ad essere onesti, la voce di Monoco è piuttosto distintiva, suppongo," disse Keeble. "Sto un po' facendo delle cose... come se avessi fatto una cosa di contenuti aggiornati di Xenoblade 2. E quella era semplicemente la mia voce normale, davvero. Una voce un po' normale e a volte mi inclinavo verso lo stile Monoco."

Sebbene Keeble abbia ottenuto molti grandi successi negli ultimi anni, ha parlato in interviste di sindrome dell'impostore e ansia. È qualcosa che gli è rimasto dentro, e a quanto pare è un po' una maledizione da attore. "Non credo che la sindrome dell'impostore sparisca mai davvero. E in realtà, voglio dire, un'altra cosa molto fortunata che mi è stato permesso di fare è questa serie TV Rivals a cui ho lavorato parecchio, soprattutto nella seconda stagione. E, sai, ci sono attori come Danny Dyer e David Tennant. E penso che anche loro abbiano la sindrome dell'impostore," ha spiegato Keeble. "Stavo parlando con Danny Dyer di, sai, perché ovviamente è uno dei più famosi di quel cast. Ma quando si è unito al cast, mi ha detto che in realtà era piuttosto nervoso perché temeva che la gente potesse vederlo solo come un attore di soap... A quanto pare anche David Tenant è molto autocritico."

In Rivals, Keeble interpreta un personaggio chiamato Brian. Non ha ancora avuto una sua trama principale, ma si spera che nella seconda metà della seconda stagione riesca a far partire qualcosa. "Sarebbe carino se Brian avesse rapporti magari? Non credo che succederà però. C'è stata una scena in cui ci ha provato con qualcuno, ma è stata tagliata."

Puoi leggere l'intervista qui sotto per tutte le nostre conversazioni con Keeble, così come i commenti sul fatto che potrebbe riavviare una sua webserie comica.