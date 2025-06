L'attore Ron Swanson pubblicherà un libro su come rendere la lavorazione del legno adatta alle famiglie

HQ

Il fai-da-te e l'apprendimento di abilità utili stanno diventando sempre più rari. Man mano che la tecnologia diventa sempre più accessibile, le competenze e i talenti commerciali sono meno prioritari e ricercati dal pubblico più giovane, ma Nick Offerman, l'attore noto per aver interpretato il famoso impiegato governativo virile e regressivo diParks and Recreation e Ron Swanson, sta cercando di cambiare questa situazione.

Ha collaborato con Penguin Publishing per lanciare un nuovo libro che mira a rendere la lavorazione del legno e la falegnameria più accessibili e disponibili a tutte le età. È noto come Little Woodchucks ed è un libro illustrato che offre 12 progetti che permetteranno a genitori e figli di unirsi per creare una lavorazione del legno unica.

Per quanto riguarda il tipo di progetti che dovremmo aspettarci, ci è stato detto che il libro include aquiloni a scatola, una biblioteca e persino un armadietto per la carne. La sinossi spiega:

"A Little Woodchucks, la falegnameria Offerman sta aprendo le sue porte ai falegnami di tutte le età sotto forma di dodici nuovissimi progetti per famiglie perfetti per i bambini, da progetti per principianti come un aquilone fatto a mano a offerte più impegnative come una piccola biblioteca gratuita / armadietto per la carne".

Il libro verrà lanciato a ottobre e sarà disponibile in una moltitudine di negozi, sia per la versione fisica che per quella digitale del libro.