L'attore Sam Neill muore all'età di 78 anni

Oggi ci siamo svegliati con la triste notizia della morte di Sam Neill, all'età di 78 anni. L'attore neozelandese ha avuto una carriera durata quasi 50 anni, ma è stato nel 1994 che è diventato famoso con il ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, l'uomo che ha fatto innamorare diverse generazioni di bambini (e non proprio bambini) dei dinosauri.

La morte di Neill è stata improvvisa e inaspettata, come suggerito dal post condiviso dalla sua famiglia sull'account social ufficiale dell'attore. A Sam Neill è stato diagnosticato nel 2023 un linfoma angioimmunoblastico a cellule T, una forma rara di linfoma di Hodgkin, ma secondo chi gli è vicino è riuscito a superare il cancro e non sembra che la sua morte sia collegata ad esso.

Jurassic Park, Il pianoforte, Destinazione finale, Peaky Blinders, Jessica... Ti ricorderemo sempre, Neil. Riposa in pace.