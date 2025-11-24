L'attore Udo Kier è morto all'età di 81 anni

HQ

Oggi ci siamo svegliati in Europa con la triste notizia che Udo Kier, il celebre attore tedesco che ha conquistato Hollywood con i suoi irresistibili occhi azzurri, è morto nella sua casa di Los Angeles all'età di 81 anni, ha detto a Variety il suo partner, l'artista Delbert McBride.

Udo Kier (nato Udo Kierspe nel 1944 a Colonia, Germania) iniziò la sua carriera di attore in giovane età dopo essersi trasferito a Londra al raggiungimento della maggiore età, dove sarebbe stato poi scoperto dal celebre artista Andy Warlhol, che lo ingaggiò per ricostruire i miti dei mostri di Dracula e Frankenstein in Blood for Dracula (1973) e Flesh for Frankenstein (1974). rispettivamente. Questo lanciò la sua carriera e lo mise sotto le coordinate di alcuni dei registi più famosi dell'epoca, come Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant e in particolare Lars Von Trier, per il quale divenne una sorta di attore fetish, in una collaborazione durata decenni.

Sebbene la maggior parte della sua carriera sia stata nel cinema e in televisione, Kier è recentemente apparso nel videogioco OD della Kojima Productions, in un ruolo che non è ancora stato reso pubblico. OD è ancora in produzione, e il messaggio emotivo del regista Hideo Kojima sui social media non chiarisce se tutte le inquadrature siano state girate con l'attore. Kojima e Kier erano amici, e il regista giapponese lo descrive così: "Udo non era solo un attore. Era una vera icona del suo tempo. Abbiamo perso una grande icona. Non ci sarà mai un altro come lui."

Durante la nostra copertura del San Diego Comic-Con Malaga abbiamo avuto anche l'opportunità di parlare con un altro attore ben noto a Kojima, Norman Reedus, e nella nostra intervista ha ricordato il suo lavoro precedente con Udo Kier e il suo rapporto con OD. Si riferiva a lui in questi termini: "Udo è una delle persone più interessanti che credo abbia mai incontrato".

Che riposi in pace.