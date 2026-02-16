L'attore vincitore dell'Oscar Robert Duvall è a mancare a 95 anni

HQ

L'attore americano Robert Duvall è morto all'età di 95 anni. Questo secondo informazioni ottenute da TMZ, confermate anche dal partner di Duvall in un post sui social media.

"Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob è morto serenamente a casa, circondato dall'amore e dal conforto. Per il mondo, era un attore vincitore dell'Oscar, un regista, un narratore. Per me, era semplicemente tutto."

Duvall ebbe una carriera che si estendeva per oltre sei decenni ed era noto per la sua intensità sobria. La sua svolta arrivò negli anni '70, e tra i suoi ruoli più noti figurano Il Padrino, Apocalypse Now, Falling Down e Tender Mercies, quest'ultimo valse un Oscar come miglior attore.

Durante la sua carriera, Duvall è stato nominato a diversi Oscar e lodato sia dalla critica che dai colleghi per la sua capacità di dare profondità a personaggi complessi. La sua presenza sullo schermo è spesso descritta come sia silenziosa che potente, un attore capace di dominare una scena senza alzare la voce.

Riposa in pace.

