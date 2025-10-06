L'attrice Ahsoka sceglie il suo ricordo preferito da Star Wars: The Clone Wars

HQ

Ci sono pochi personaggi che si sono distinti di più nell'era moderna di Star Wars di Ahsoka. Interpretato da Ashley Eckstein sin dall'uscita di Star Wars: The Clone Wars nel 2008, il padawan diventato guerriero che combatte dalla parte della Luce fa parte di una galassia molto, molto lontana da quasi 20 anni.

Parlando con Ashley Eckstein al San Diego Comic-Con Málaga di recente, le abbiamo chiesto se avesse un ricordo preferito del suo tempo in cui ha doppiato il personaggio. È una domanda difficile, ma Eckstein ha detto quanto segue:

"Beh, penso che, specialmente in Star Wars The Clone Wars, tutti noi registriamo come cast. Quindi siamo tutti insieme, come una commedia, come una commedia radiofonica. Quindi mi piaceva stare in studio a registrare insieme come cast".

"Vediamo, la trilogia di Mortis, che è composta da tre episodi di Star Wars The Clone Wars. Quelle erano alcune delle mie preferite quando registravo con Matt Lanter, James Arnold Taylor, Sam Witwer. Quindi mi piace stare insieme ai miei colleghi membri del cast", ha continuato.

L'arco narrativo di Mortis sembrava nient'altro che avessimo visto in Star Wars: The Clone Wars a quel punto. Anakin, Ahsoka e Obi-Wan viaggiano in un regno fatto di Forza e incontrano esseri che incarnano la Luce e il lato Oscuro di essa. Se vuoi conoscere altri momenti salienti del periodo di Eckstein nei panni di Ahsoka, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: