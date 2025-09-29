L'attrice creatrice di AI risponde in seguito al contraccolpo sull'interesse dell'agenzia

HQ

Potresti non avere familiarità con il nome Tilly Norwood. "È anche una persona reale?" chiedi. No, non lo è. Tilly è la creazione della società di produzione di intelligenza artificiale Particle 6, guidata dall'attrice, comica e CEO Eline Van der Velden.

Durante il fine settimana, è stato riferito che diverse agenzie di talenti di Hollywood erano interessate a firmare Tilly Norwood. Ora, secondo Deadline, il suo creatore ha risposto al contraccolpo suscitato da queste segnalazioni.

"Per coloro che hanno espresso rabbia per la creazione del mio personaggio AI, Tilly Norwood, non è un sostituto di un essere umano, ma un'opera creativa, un'opera d'arte. Come molte forme d'arte prima di lei, stimola la conversazione, e questo di per sé mostra il potere della creatività", ha detto Van der Velden.

"Vedo l'intelligenza artificiale non come un sostituto delle persone, ma come un nuovo strumento, un nuovo pennello. Proprio come l'animazione, le marionette o la CGI hanno aperto nuove possibilità senza togliere nulla alla recitazione dal vivo, l'intelligenza artificiale offre un altro modo per immaginare e costruire storie. Io stesso sono un attore, e nulla - certamente non un personaggio IA - può togliere l'arte o la gioia della performance umana".

Annuncio pubblicitario:

Anche se Van der Velden potrebbe chiarire la sua argomentazione, è improbabile che riesca a influenzare la folla anti-IA. Mentre l'intelligenza artificiale cerca di invadere Hollywood e altri media, molti creatori non sono convinti che possa fare un buon lavoro come un essere umano e si preoccupano per il futuro mentre le grandi aziende cercano di tagliare i costi con l'intelligenza artificiale.