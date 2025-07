L'attrice di Joanna Dark sulla cancellazione di Perfect Dark: "Come Joanna, risorgeremo tutti"

HQ

Molti dei titoli degli ultimi tempi sono stati dominati dalla massiccia decisione di Microsoft di licenziare migliaia di dipendenti, molti dei quali si trovano nella divisione giochi Xbox. Forse la vittima più grande è stata The Initiative, poiché lo sviluppatore AAAA, una volta considerato, è stato completamente chiuso, con il lavoro sul reboot di Perfect Dark, che è stato mostrato di nuovo la scorsa estate, interrotto. Il gioco non andrà oltre e questo ha portato l'individuo incaricato di dare vita al protagonista Joanna Dark a prendere i social media per condividere alcuni pensieri.

Ci si aspettava che Alix Wilton Regan guidasse il gioco nei panni del famoso agente, ma non sarà più così. Ora si è rivolta a X per dire quanto segue.

"Joanna è resiliente. Determinato. Creativo. Curante. Forte.

"L'Agente Dark non si arrende e nemmeno nessuno di voi dovrebbe. È stato un onore lavorare con i talenti di The Initiative. Il mio cuore soffre per tutti coloro che sono stati colpiti da oggi. Ma come Joanna, tutti noi risorgeremo".

Regan ha anche sostenuto e sperato che qualcuno si faccia avanti e aiuti a vedere Perfect Dark diventare una realtà, spingendo un nuovo movimento chiamato Perfect Pick Up. È una premessa molto promettente in quanto il movimento è alla ricerca di una grande azienda, come Sony o Nintendo, che piombi e aiuti a salvare The Initiative e finire il lavoro su Perfect Dark, il che sembra altamente improbabile dal momento che entrambi sono di proprietà di Microsoft/Xbox.

Ti piacerebbe vedere Perfect Dark diventare realtà?