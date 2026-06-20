L'attrice di Lara Croft Alix Wilton Regan si è slogata la mascella durante le registrazioni per il nuovo Tomb Raider

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Alix Wilton Regan sta assumendo il ruolo di Lara Croft e si sta buttando con tutte le sue forze nel personaggio. Oltre a doppiare Lara, Regan è stata anche molto coinvolta nella performance capture, tanto che accidentalmente si è slogata la mascella in una scena di lotta.

"La sfida più grande è stata il mio trattenermi a volte perché mi butto in ogni scena con tanta energia. Mi sono addirittura presa a pugni in faccia l'altro giorno," ha detto a GamesRadar+. Questo è avvenuto ore dopo l'inizio di una sessione di registrazione, e Regan ha causato più danni di quanto avesse pensato all'inizio.

"Vado a fare il pugno dall'altra parte, proprio mentre sto per fare il gancio, mi sono letteralmente infilato la mascella, mi sono slogato la mascella, ho fatto saltare la mascella... Comunque, va bene. L'ho già fatto, ma tutti su Zoom dicevano: 'Cavolo, no, abbiamo ucciso Lara.' Quindi ovviamente abbiamo messo in pausa la registrazione per 20 minuti mentre rimettevo la mascella al suo posto e ci mettevo un impacco di ghiaccio. È stato davvero piuttosto intenso."

Regan ricorda di aver parlato con il "grande capo" del progetto, che le chiese cosa si fosse fatta a se stessa, senza dire molto. Comunque, è incredibilmente impressionante non solo rompersi la faccia con un pugno, ma poi aggiustarla subito e metterci del ghiaccio sopra venti minuti dopo. Regan potrebbe essere nata per interpretare Lara Croft.