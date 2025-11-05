L'attrice di Star Wars: Knights of the Old Republic Jennifer Hale non sa cosa sta succedendo con il remake

HQ

Sebbene i doppiatori non siano spesso informati su tutti i dettagli dello sviluppo di un gioco, a volte possono lasciarsi sfuggire succose informazioni. L'attore di Edward Kenway in Assassin's Creed IV, ad esempio, ha parlato di un potenziale remake che potremmo vedere presto. D'altra parte, ci sono alcuni aggiornamenti meno incoraggianti sui progetti preferiti dai fan.

Jennifer Hale, doppiatrice tra i fan dei giochi e dell'animazione, ha recentemente rivelato di non sapere cosa stia succedendo con il Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. In un'intervista con Buzzfeed, Hale ha dichiarato: "C'è un flusso molto costante di persone che amano davvero quell'universo. Ci sono persone che mi chiedono costantemente di un reboot o di un sequel. La mia risposta è: 'Questo è al di sopra del mio livello di retribuzione, ma certamente sono entusiasta di questa possibilità!' "

Hale ha interpretato Bastila Shan in Star Wars: Knights of the Old Republic, prima di interpretare sua nipote Satele Shan nell'MMO Star Wars: The Old Republic. A Hale potrebbe semplicemente non essere stato chiesto di tornare per nuovi dialoghi, considerando che il remake di Saber sarà basato su un vecchio progetto, ma se il remake di KOTOR vuole davvero liberarsi dalle catene del remaster, potrebbe dover fare di più che darci una grafica aggiornata. Se mai dovesse uscire, lo è.