L'attrice e regista spagnola Verónica Echegui muore a 42 anni

L'attrice e regista Verónica Echegui muore a 42 anni

La vincitrice del Goya è morta nell'ospedale 12 de Octubre, dove era stata ricoverata per giorni a causa di una malattia.

Il mondo del cinema, in particolare quello spagnolo, piange la prematura perdita di una delle sue figure più importanti di oggi. Verónica Echegui, attrice pluripremiata e più volte candidata al Premio Goya (premio che ha poi vinto come regista), è morta questa mattina all'ospedale 12 de Octubre di Madrid all'età di 42 anni, dove era stata ricoverata per giorni a causa di una malattia, come riportato da Fotogramas.

Verónica è salita alla ribalta della recitazione nel 2004 con il suo ruolo da protagonista in Yo soy la Juani di Bigas Luna. A questo debutto sono seguiti innumerevoli ruoli da protagonista al cinema e in televisione, sia in Spagna che all'estero, oltre al suo lavoro in teatro.

È stato il cinema ad avere il maggiore impatto sulla sua carriera, in cui in seguito è stata coinvolta come regista. Il suo lavoro di regista le è valso il Goya per il miglior cortometraggio in Tótem loba (2021), un lavoro che ha anche scritto lei stessa da una prospettiva personale.

Possa riposare in pace.