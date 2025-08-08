Italiano
L'attrice Michelle Gomez dice di sostenere i diritti trans dopo il casting di Harry Potter

Gomez non apparirà nella prossima serie HBO, ma in un altro adattamento.

Michelle Gomez, l'attrice scozzese nota per le sue parti in Doom Patrol, Doctor Who, The Flight Attendant e altri, ha rilasciato una dichiarazione a sostegno dei diritti trans e delle persone trans dopo il suo casting in un progetto di Harry Potter.

Gomez è stato scelto per il ruolo del Professor McGonagle nelle prossime serie audio di Pottermore Publishing e Audible dei sette libri originali di Harry Potter. La Gomez ha ricevuto un po' di contraccolpo per il suo casting e da allora ha risposto sulla sua storia di Instagram (tramite Entertainment Weekly).

"Voglio parlare direttamente delle preoccupazioni che sono state sollevate riguardo al mio coinvolgimento in questo progetto. Vi capisco, e capisco perché questo è doloroso per molti. Voglio essere chiara sul fatto che sto dalla parte delle persone trans e sostengo i diritti dei trans, pienamente e senza esitazione", ha scritto. "Quando ho accettato questo ruolo, l'ho fatto come qualcuno che ha sempre amato le storie e ciò che significavano per così tante persone, specialmente per coloro che hanno trovato conforto e identità in quel mondo. Ora capisco più chiaramente quanto possa sembrare profondamente complicata e dolorosa questa associazione, e lo prendo sul serio".

Altri membri del cast del progetto includono Hugh Laurie nei panni di Silente, Matthew McFadyen nei panni di Voldemort, Riz Ahmed nei panni del professor Piton e Cush Jumbo nei panni del narratore. Il primo libro uscirà il 4 novembre, mentre i libri successivi usciranno mensilmente.

