L'attrice Michelle Gomez dice di sostenere i diritti trans dopo il casting di Harry Potter

HQ

Michelle Gomez, l'attrice scozzese nota per le sue parti in Doom Patrol, Doctor Who, The Flight Attendant e altri, ha rilasciato una dichiarazione a sostegno dei diritti trans e delle persone trans dopo il suo casting in un progetto di Harry Potter.

Gomez è stato scelto per il ruolo del Professor McGonagle nelle prossime serie audio di Pottermore Publishing e Audible dei sette libri originali di Harry Potter. La Gomez ha ricevuto un po' di contraccolpo per il suo casting e da allora ha risposto sulla sua storia di Instagram (tramite Entertainment Weekly).

"Voglio parlare direttamente delle preoccupazioni che sono state sollevate riguardo al mio coinvolgimento in questo progetto. Vi capisco, e capisco perché questo è doloroso per molti. Voglio essere chiara sul fatto che sto dalla parte delle persone trans e sostengo i diritti dei trans, pienamente e senza esitazione", ha scritto. "Quando ho accettato questo ruolo, l'ho fatto come qualcuno che ha sempre amato le storie e ciò che significavano per così tante persone, specialmente per coloro che hanno trovato conforto e identità in quel mondo. Ora capisco più chiaramente quanto possa sembrare profondamente complicata e dolorosa questa associazione, e lo prendo sul serio".

Altri membri del cast del progetto includono Hugh Laurie nei panni di Silente, Matthew McFadyen nei panni di Voldemort, Riz Ahmed nei panni del professor Piton e Cush Jumbo nei panni del narratore. Il primo libro uscirà il 4 novembre, mentre i libri successivi usciranno mensilmente.

Annuncio pubblicitario: