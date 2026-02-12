L'attrice originale di April O'Neil era prevista per riprendere il suo ruolo in Turtles: The Last Ronin

Alla fine dello scorso anno, i fan delle Tartarughe Ninja hanno subito un duro colpo. Paramount avrebbe cancellato il lavoro sul film molto atteso basato su The Last Ronin, un'interpretazione a fumetti particolarmente brutale delle tartarughe ninja.

Non è stata data alcuna ragione ufficiale, ma sembra che la Paramount non volesse tartarughe vietate ai minori e preferisse concentrarsi su un intrattenimento ninja più adatto alle famiglie. Purtroppo, ora abbiamo notizie ancora più deprimenti a riguardo, dato che Judith Hoag apparentemente era coinvolta nell'adattamento cinematografico.

Il nome forse non le dice nulla, ma è l'attrice che interpretò April O'Neil nel film del 1990 e divenne la prima cotta cinematografica di molti ragazzi. È apparsa al Big Lick Comic-Con in Virginia (grazie Collider) e ha rivelato che le era stata proposta di interpretare la versione più anziana di April di The Last Ronin. Hoag avrebbe adorato farlo, ma non sembra escludere del tutto la possibilità che possa accadere comunque:

"Sì, mi hanno avvicinato, e sarei felice. Sarebbe un ottimo punto di chiusura per me. E forse succede e forse no. Vedremo."

Judith Hoag è, ovviamente, perfettamente adatta al ruolo sotto ogni aspetto e ha anche l'età giusta, e questo permetterebbe al film di integrarsi meglio con le produzioni precedenti. Ma... Se ciò accadrà mai resta da vedere, e per ora dovremo accontentarci di più tartarughe ninja adatte ai bambini piuttosto che di qualsiasi cosa non adatta ai bambini.