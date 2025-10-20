L'attrice più ricercata di Pornhub rivela la sua cotta segreta: David Attenborough

HQ

Angela White, uno dei più grandi nomi dell'industria per adulti, ha condiviso una confessione che potrebbe sorprendere anche i suoi fan più devoti: ha una grande cotta per nientemeno che Sir David Attenborough.

La star australiana, regolarmente in cima alle classifiche di Pornhub come attrice più cercata, è nel settore da quando aveva 18 anni. Nel corso degli anni, ha ampliato la sua carriera dirigendo e gestendo la propria società di produzione.

Ora, a 40 anni, si può dire con certezza che ha visto e lavorato con la sua giusta dose di ragazzi. Eppure, nonostante i suoi decenni di esperienza, White ha rivelato una cotta per le celebrità che si allontana dal solito tipo hollywoodiano o della cultura pop.

Durante un'apparizione a Triple M Breakfast in Australia, alla White è stato chiesto da quale celebrità avrebbe preferito un video cameo personalizzato. Senza esitazione, ha risposto: "Sono ossessionata da David Attenborough".

David Attenborough

Ma White non si è fermato all'ammirazione da lontano. La star adulta di 40 anni ha espresso una fantasia che coinvolge la leggendaria emittente. "Mi piacerebbe che narrasse una delle mie scene porno", ha detto, scherzando sulla creazione di una scena appositamente per lui per fornire la narrazione.

"Giravo una scena solo per lui. Una sorta di gangbang pazza o qualcosa del genere. Se era disposto a farlo, accettavo le sue richieste. Qualsiasi cosa volesse che facessi", ha aggiunto White, sottolineando anche che probabilmente avrebbe avuto un "infarto" solo per qualsiasi riconoscimento.

Angela White ha sottolineato la sua ammirazione per il naturalista 99enne. "Penso che sia una leggenda e adoro tutti i suoi documentari. Se avessi un cameo di David Attenborough, sarebbe il culmine della vita per me".

Anche se l'idea può sembrare oltraggiosa per alcuni, mette in evidenza un lato più leggero e divertente delle cotte per le celebrità, anche per coloro che lavorano nell'industria per adulti. Resta da vedere se Attenborough sarà a bordo o meno, ma per White l'ammirazione è chiara.