L'attuale BMW M3 avrà il suo ultimo anno modello nel 2027

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La BMW M3 è considerata leggendaria, uno dei modelli a rotelle più iconici della storia automobilistica moderna. Ecco perché BMW ovviamente non sta abbandonando del tutto la linea, ma è quasi ora che l'attuale M3 venga messa in attenzione.

BMW ha confermato che l'attuale berlina sportiva della generazione G80 terminerà la produzione dopo l'anno modello 2027. In un'intervista con Bimmerlife, Scott Stirling, specialista in pianificazione prodotto BMW M, la recentemente rivelata M3 CS Handschalter a manuale è stata creata appositamente come un saluto per la generazione attuale.

BMW sta preparando due successori separati: una M3 completamente elettrica e una nuova versione a benzina. L'EV dovrebbe arrivare per primo e avrà un sistema a quattro motori, una capacità di batteria di oltre 100 kWh e cambi di marcia simulati insieme a suoni artificiali del motore progettati per ricreare la sensazione di un'auto a combustione performante.

La prossima M3 a benzina, nota internamente come G84, dovrebbe mantenere un motore sei cilindri in linea, anche se probabilmente con assistenza a un ibrido leggero per rispettare normative sulle emissioni più severe.