L'Audi A6 Avant e-tron è l'EV perfetto per una festa natalizia intensa?

HQ

Quando abbiamo guardato per la prima volta l'Audi A6 Avant e-tron, ci è piaciuta, ma non abbiamo nemmeno avuto la sensazione che si stesse facendo molto contro. Forse Audi l'aveva resa un po' troppo priva di gioia, un po' troppo anonima?

Magnus ebbe la possibilità di dare un'occhiata molto più lunga all'auto durante le vacanze di Natale e Capodanno, e ne uscì con una conclusione completamente diversa.

Perché quando trasporti bambini, regali, attrezzatura e altri beni di famiglia, inizi a notare quanto sia ben pensato l'A6 Avant e-tron, e alla fine lui è finito... beh, mi piace tantissimo.

Puoi vedere il video qui sotto.