L'Audi R8 potrebbe tornare in futuro

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Nonostante alcune notizie secondo cui l'Audi R8 potrebbe tornare già il prossimo anno, questo è stato poi smentito e attualmente non ci sono nuovi piani per continuare lo sviluppo della loro iconica supercar.

Ma ciò non significa che la R8 non possa tornare in futuro. Parlando della possibilità di rilanciare la R8, il responsabile di Audi Sport Rolf Michl ha detto a Go Auto che, sebbene possibile, dipende da alcuni sviluppi chiave.

Innanzitutto, dovrebbe essere un ibrido plug-in e non solo dotato di un motore a combustione, ma soprattutto dovrebbe essere un vero caso di business, non solo qualcosa progettato per aumentare il valore del marchio:

"In tempi davvero difficili - e abbiamo parlato di regolamentazioni e sviluppi molto costosi - ogni auto deve essere un caso di business. Non avrebbe senso calcolare, lasciatemi dire, un effetto leva di marchio... Bisogna davvero vedere che una spesa intensa ha una valida possibilità di realizzare i guadagni specifici."

Se dovesse accadere, è molto probabile che si basasse sulla Lamborghini Temerario, proprio come l'originale era basato sulla Gallardo.