L'audioguida del Museo del Louvre di Parigi non sarà più compatibile con Nintendo 3DS

Nintendo DS e il suo successore/aggiornamento Nintendo 3DS sono state console rivoluzionarie che hanno ampliato la portata e le possibilità dell'uso delle console di gioco in aree precedentemente inesplorate, come le terapie cognitive con Brain Training o persino i servizi culturali. Forse non lo sai, ma puoi richiedere un'audioguida aggiornata del Museo del Louvre di Parigi (uno dei musei più grandi e imponenti del mondo) per seguirlo attraverso un New Nintendo 3DS.

Per 6 euro, il museo ti ha regalato una delle sue console Nintendo 3DS appositamente preparata per offrire più di 30 ore di commento audio in nove lingue, oltre a una mappa del museo con geolocalizzazione, per evitare di perdersi. Il sito web del museo parigino indica che l'audioguida su Nintendo 3DS cesserà di essere operativa nel settembre 2025, dopo aver offerto questo servizio per quasi 13 anni, dal novembre 2013.

Un peccato, ma forse è più una questione di adattarsi ai nuovi tempi, in quanto la stessa affermazione indica che saranno sostituiti da un nuovo sistema. Forse Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 saranno ora i nuovi strumenti per passeggiare e ammirare le meraviglie del Louvre?