L'aumento dei prezzi dei componenti potrebbe influenzare le vendite di veicoli elettrici nel prossimo futuro

Attualmente, il mercato tecnologico globale sta cercando di adattarsi a un mondo in cui la costruzione di infrastrutture IA fa schizzare alle stelle i prezzi dei componenti su dispositivi come la RAM. Gli aumenti dei prezzi si verificano in molti settori, e questo potrebbe includere anche i veicoli elettrici nel prossimo futuro.

Come riporta CnvePost, il produttore cinese Zeekr ha già scelto di aumentare il prezzo della 007 GT di circa 1000 dollari (5000-8000 yuan), e si dice che ciò sia dovuto alla carenza di componenti e ai prezzi elevati.

I ricercatori sono preoccupati per la carenza di componenti e per l'aumento dei prezzi di buy-in che possano influenzare un ventaglio più ampio di settori e, sebbene ciò non indichi una tendenza definitiva, diversi media hanno ipotizzato che la Zeekr 007 GT utilizzi specificamente la memoria DDR5X per il loro chip di guida assistita Thor, il che significa che sarebbe suscettibile agli aumenti dei prezzi della RAM.

Nio ha scoperto che William Li aveva anche avvertito in precedenza delle possibili pressioni sui costi già a gennaio, quindi sembra che dovremo prepararci per l'aumento dei prezzi delle auto a breve.