L'aumento dei prezzi del Game Pass scatena cancellazioni di massa e caos tecnico

La notizia dell'aumento dei prezzi di Game Pass non è stata accolta bene e i giocatori si stanno affrettando a cancellare i loro abbonamenti prima che entrino in vigore le tariffe più elevate. La fretta ha completamente sovraccaricato la pagina di cancellazione di Microsoft, lasciando molti frustrati poiché i ripetuti tentativi di annullare l'iscrizione si concludono con fallimenti e arresti anomali costanti.

Alcuni giocatori segnalano anche messaggi di errore come "spiacenti, non puoi annullare online", mentre altri affermano che, nonostante gli arresti anomali, le loro cancellazioni sembrano ancora essere passate in background. Su Reddit e X, le lamentele stanno aumentando:

"Non sono pazzo che continuasse a schiantarsi su di me quando sono andato a cancellare".

"La pagina per annullare gli abbonamenti a Game Pass è già rotta, incredibile."

In breve, Microsoft deve affrontare pesanti critiche, non solo per il caos tecnico, ma anche per l'entità dell'aumento dei prezzi, lasciando molti a chiedersi se il servizio valga il nuovo premio.