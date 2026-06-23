L'aumento dei prezzi di Nintendo Switch Online arriverà in Giappone già la prossima settimana

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Il mese scorso abbiamo saputo che Nintendo stava seguendo l'esempio di Sony e Microsoft, aumentando il prezzo dei sistemi Nintendo Switch 2 e Switch a settembre. Insieme a quell'annuncio del mese scorso, i fan giapponesi sono stati informati che avrebbero avuto anche un aumento di prezzo nel servizio di abbonamento Nintendo Switch Online.

Secondo un nuovo tweet della divisione giapponese di Nintendo, ci viene ricordato che questo aumento dei prezzi entrerà in vigore il 1° luglio. Il prezzo di Nintendo Switch Online come piano personale ora sale a 400 yen al mese da 306, 1.000 yen per tre mesi e 3.000 yen per dodici mesi. Un piano famiglia per 12 mesi ora costa 5.800 yen, rispetto ai 4.500.

Se vuoi l'Expansion Pack per Nintendo Switch Online, pagherai 5.900 yen all'anno per un piano personale (in aumento rispetto ai 4.900) e 9.900 yen all'anno per un piano famiglia (ancora una volta in aumento di mille yen). Considerando che mille yen costano circa £5, non è un aumento di prezzo troppo significativo. Inoltre, è improbabile che colpirà altre regioni a breve, dato che ciò sembra essere interamente dovuto alla fluttuazione dello yen giapponese, secondo le speculazioni su Reddit. Quindi, chiunque sia fuori dal Giappone non deve preoccuparsi, ma chi si trova nel territorio pagherà di più per le proprie iscrizioni NSO a partire dal prossimo mercoledì.