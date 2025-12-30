L'aumento del prezzo della RAM potrebbe ritardare il lancio delle console di nuova generazione
Ancora una volta, grazie, AI.
Se non lo sappiate, c'è un aumento del prezzo della RAM in questo momento a causa delle carenze create dal settore dell'IA, che di fatto acquisisce gran parte della fornitura di RAM per soddisfare la domanda in costante crescita. I produttori di PC stanno già sentendo l'effetto di questa ondata, e sembra che presto possa avere effetti concreti anche sul mercato delle console.
Insider Gaming ha appreso che il rilascio delle console di nuova generazione (la PlayStation 6 e qualunque nome Xbox chiamerà il suo ultimo frigorifero) potrebbe essere ritardato a causa degli alti prezzi della RAM attuali. Produrre in massa console a un prezzo competitivo potrebbe semplicemente non essere possibile con i prezzi della RAM in forte aumento, e se i produttori di console non vogliono che i consumatori si lamentino dei prezzi elevati, potrebbe essere meglio aspettare un po'.
Attualmente non si sa se questo sposterà la prossima Xbox e PlayStation oltre le prevedibili scasse per il 2027/2028, ma a quanto pare ne si sta discutendo a livelli più alti all'interno delle aziende responsabili di quelle console. I proprietari di piattaforme come Sony e Microsoft sono coperti per un po' in termini di produzione di console e non hanno bisogno di grandi quantità di RAM, ma presto potremmo vedere i prezzi delle console di generazione attuale salire, man mano che la RAM diventerà la nuova valuta del momento.