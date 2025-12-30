L'aumento del prezzo della RAM potrebbe ritardare il lancio delle console di nuova generazione

HQ

Se non lo sappiate, c'è un aumento del prezzo della RAM in questo momento a causa delle carenze create dal settore dell'IA, che di fatto acquisisce gran parte della fornitura di RAM per soddisfare la domanda in costante crescita. I produttori di PC stanno già sentendo l'effetto di questa ondata, e sembra che presto possa avere effetti concreti anche sul mercato delle console.

Insider Gaming ha appreso che il rilascio delle console di nuova generazione (la PlayStation 6 e qualunque nome Xbox chiamerà il suo ultimo frigorifero) potrebbe essere ritardato a causa degli alti prezzi della RAM attuali. Produrre in massa console a un prezzo competitivo potrebbe semplicemente non essere possibile con i prezzi della RAM in forte aumento, e se i produttori di console non vogliono che i consumatori si lamentino dei prezzi elevati, potrebbe essere meglio aspettare un po'.

Attualmente non si sa se questo sposterà la prossima Xbox e PlayStation oltre le prevedibili scasse per il 2027/2028, ma a quanto pare ne si sta discutendo a livelli più alti all'interno delle aziende responsabili di quelle console. I proprietari di piattaforme come Sony e Microsoft sono coperti per un po' in termini di produzione di console e non hanno bisogno di grandi quantità di RAM, ma presto potremmo vedere i prezzi delle console di generazione attuale salire, man mano che la RAM diventerà la nuova valuta del momento.