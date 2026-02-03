Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum tornano nella prima pubblicità di Jurassic Park nel Super Bowl

HQ

Domenica sera tarda (ora europea), è finalmente il calcio d'inizio del Super Bowl LX, dove i New England Patriots affronteranno i Seattle Seahawks al Levi's Stadium nella Bay Area di San Francisco. Questi ultimi sono i grandi favoriti, ma come tutti sappiamo, spesso alla fine questo non significa nulla e siamo certi che sarà una partita emozionante.

Ma... come tutti sappiamo, non è solo il football ad attirare le persone al Super Bowl, è un grande evento con tutti i dettagli, dove anche le pubblicità sono considerate intrattenimento e spesso presentano clip estremamente costose e sorprendenti, spesso piene di celebrità. Alcuni di loro vengono solitamente mostrati in anticipo e, grazie a questo, ora sappiamo che Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum riprenderanno i loro famosi personaggi di Jurassic Park dal primo film in uno degli spot.

Questa volta, però, è un po' diverso da come potremmo ricordare il film. Guarda il video completo qui sotto.

State guardando il Super Bowl e chi pensate vincerà?