L'Australia introduce il divieto sui social media per gli under 16

Gli adolescenti australiani si stanno adattando alla vita senza alcune delle più grandi app di social media al mondo, dopo che a mezzanotte è entrato in vigore un divieto nazionale per i minori di 16 anni. La nuova legge, definita "leader mondiale" dal Primo Ministro Anthony Albanese, richiede a piattaforme come Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Reddit, X e YouTube di adottare "misure ragionevoli" per impedire agli utenti più giovani di creare account.

Durante tutta la giornata, adolescenti in tutta l'Australia hanno condiviso reazioni contrastanti. Alcuni accolgono con favore la decisione come modo per ridurre la pressione e i danni online; altri lo hanno criticato come un eccesso di ambizione che li isola da amici e sfoghi creativi. Genitori, scuole e aziende tecnologiche si stanno preparando alla confusione mentre le regole vengono messe alla prova per la prima volta.

Uno dei tentativi più ambiziosi

Diverse aziende hanno avvertito che la legge potrebbe avere conseguenze indesiderate, sostenendo che potrebbe spingere i bambini verso angoli meno regolamentati di internet, indebolire i loro diritti digitali ed essere estremamente difficile da applicare su larga scala. La tecnologia di verifica dell'età rimane una sfida chiave, sollevando dubbi sulla privacy e sull'accuratezza.

Per ora, il divieto rappresenta uno dei tentativi più ambiziosi di qualsiasi governo per limitare l'esposizione dei giovani ai social media, e altre nazioni stanno osservando attentamente. Tuttavia, come apparirà il successo rimane incerto, con sostenitori e scettici che in attesa di vedere se la politica realizzerà i miglioramenti alla sicurezza online che promette.