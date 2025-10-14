L'Australia lancia una campagna per limitare l'uso dei social media da parte degli adolescenti
L'iniziativa ha attirato l'attenzione globale poiché i governi e le piattaforme osservano in azione la politica unica nel suo genere.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'Australia ha svelato una campagna nazionale in vista di una legge storica che limiterà l'accesso ai social media per i minori di 16 anni. Il governo inquadra la mossa come una misura "per il bene dei nostri figli", con l'obiettivo di stimolare conversazioni tra genitori e figli su abitudini online sicure. La campagna include spot televisivi, cartelloni pubblicitari e persino i social media stessi, evidenziando i rischi di un uso eccessivo e delle pressioni online. Le autorità sottolineano la protezione degli adolescenti dalla disinformazione, dal cyberbullismo e dai contenuti dannosi, mentre le aziende tecnologiche avvertono che l'applicazione potrebbe essere complessa. L'iniziativa ha attirato l'attenzione globale poiché i governi e le piattaforme osservano in azione la politica unica nel suo genere. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!