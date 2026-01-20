L'Australia si muove per inasprire le leggi sulle armi dopo la sparatoria di massa di Bondi

HQ

L'Australia è pronta ad approvare leggi più severe sul controllo delle armi in risposta alla sparatoria di massa di Bondi Beach che ha ucciso 15 persone il mese scorso. Le riforme proposte includono un sistema nazionale di riacquisto di armi e controlli dei precedenti più rigorosi per le licenze di armi da fuoco.

Secondo Reuters, il disegno di legge è stato approvato alla Camera dei Rappresentanti martedì con 96 voti contrari a 45, nonostante l'opposizione dei parlamentari conservatori. Ora si dirige al Senato, dove si prevede che passerà con il sostegno dei Verdi.

Bondi Beach, Sydney, Australia, 18 dicembre 2025. I Media al Flower Memorial fuori dal Bondi Pavilion // Shutterstock

Le misure creerebbero il più grande riscatto di armi dai tempi delle riforme introdotte dopo il massacro di Port Arthur del 1996. Amplierebbero inoltre i controlli dei precedenti utilizzando informazioni detenute dalle agenzie di sicurezza australiane.

Il governo ha dichiarato che l'Australia ha registrato un record di 4,1 milioni di armi da fuoco lo scorso anno, inclusi più di 1,1 milioni nel Nuovo Galles del Sud, dove è avvenuto l'attacco. Il NSW ha già limitato il possesso di armi e accorciato i periodi di rinnovo delle licenze.

Nel frattempo, i conservatori si sono opposti al disegno di legge, accusando il governo del Primo Ministro Anthony Albanese di prendere di mira i proprietari legali di armi e di non aver affrontato l'aumento dell'antisemitismo. Il Parlamento sta anche discutendo leggi separate per rafforzare le azioni penali per discorsi d'odio a seguito dell'attacco...