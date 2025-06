L'Australia sostiene gli attacchi degli Stati Uniti, ma sollecita la diplomazia con l'Iran L'Australia sottolinea la prevenzione dell'escalation nucleare e chiede un dialogo rinnovato.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . L'Australia ha espresso sostegno per il recente attacco degli Stati Uniti contro gli impianti nucleari iraniani, allineandosi con altre nazioni occidentali preoccupate per l'arricchimento dell'uranio iraniano.

Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.

Il primo ministro Anthony Albanese ha sottolineato l'importanza di impedire all'Iran di acquisire armi nucleari, mentre il ministro degli Esteri Penny Wong ha ribadito le richieste di una de-escalation e di un ritorno al tavolo dei negoziati.

Potresti essere interessato: Stretto di Hormuz a rischio a seguito degli attacchi degli Stati Uniti.

"Se l'Iran avesse rispettato le richieste molto ragionevoli che sono state fatte, anche dall'AIEA, allora le circostanze sarebbero state diverse", ha detto Albanese. "Sosteniamo l'azione che gli Stati Uniti hanno intrapreso per impedire all'Iran di ottenere un'arma nucleare", ha detto Wong. Berlino, Germania, 10 luglio 2023. Il primo ministro australiano Anthony Albanese è ricevuto con gli onori militari dal cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Cancelleria federale di Berlino // Shutterstock