L'Australian Open aumenta il montepremi del 16%, i vincitori riceveranno 4,15 milioni di dollari

L'Australian Open, il primo Grande Slam della stagione tennistica 2026, che si terrà tra il 18 gennaio e il 1° febbraio, avrà il montepremi più grande di sempre, salendo a 111,5 milioni di dollari, in aumento del 16% rispetto all'anno scorso. Sarà più grande di Wimbledon, che ha offerto 108 milioni di dollari nel 2025, ma resta comunque dietro agli US Open 2025, che ne hanno offerti 134 milioni.

Il CEO di Tennis Australia, Craig Tiley, ha dichiarato che "questo aumento del 16% dimostra il nostro impegno a sostenere le carriere tenniste a ogni livello. Dall'aumento del 55% dei premi qualificanti dal 2023, al potenziamento dei benefici per i giocatori, stiamo garantendo che il tennis professionistico sia sostenibile per tutti i concorrenti."Tennis Australia ha registrato 693 milioni di dollari di entrate nel 2025, in aumento di 102 milioni rispetto all'anno precedente.

Il vincitore riceverà 4,15 milioni di dollari, in aumento del 19% rispetto all'anno scorso; Stesse quantità per uomini e donne. Il secondo classificato riceverà 2,15 milioni di dollari, i semifinalisti 1,25 milioni di dollari, i quarti di finale 750 mila.

Perdere al primo turno del torneo assegnerà $150k, mentre al secondo turno perdere $225k. La somma minima che un giocatore riceverà è di 40.500 dollari, per chi esce nella fase iniziale (primo turno delle tre fasi di qualificazione), un aumento del 16%.

L'anno scorso, la Professional Tennis Players Association ha fatto causa ad ATP, WTA e a tutti i tornei del Grande Slam per porre fine al loro "controllo monopolistico" e alle "pratiche anti-competitive", chiedendo, tra le altre cose, premi in denaro più elevati. Gli Australian Open hanno raggiunto un accordo pochi giorni fa con il sindacato che Djokovic ha co-fondato nel 2021, ma che questa settimana ha abbandonato.