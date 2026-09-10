L'Australian Open conferma che non rimuoverà le partite a cinque set nonostante i commenti precedenti

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Attualmente si sta svolgendo lo US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam nel tennis, gli unici tornei a vedere partite a cinque set, solo in match maschili. Nella stessa settimana, il manager di Tennis Australia, Andrew Abdo, ha fatto alcune osservazioni che hanno preoccupato i tifosi di tennis: ha suggerito che il torneo potrebbe considerare di rimuovere in futuro le partite a cinque set.

Abdo ha parlato del valore commerciale e di intrattenimento dello sport, dicendo che "forse in futuro si sbatteranno nei turni diversi o in durate diverse" e che "forse non giochiamo al meglio delle cinque partite per tutto il tempo, forse il sistema di punteggio cambia", unendosi a una tendenza in altre competizioni sportive secondo cui le partite sono più brevi per mantenere l'interesse dei giovani.

Per fermare la controversia, l'account ufficiale social dell'Australian Open ha pubblicato giovedì una breve dichiarazione: "Anche se l'innovazione fa parte del DNA dell'AO, il tennis a cinque set è arrivato per restare. Presto sveleremo di più su ciò che arriverà all'AO 2027."