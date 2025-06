L'Austria entra nel lutto nazionale dopo la tragica sparatoria in una scuola Mentre il paese è alle prese con un devastante atto di violenza a Graz, rimangono domande su cosa abbia spinto il giovane aggressore.

HQ Le ultime notizie sull'Austria . L'Austria ha iniziato tre giorni di lutto nazionale dopo che una tragica sparatoria in una scuola di Graz ha causato almeno 9 morti. Le autorità dicono che il giovane aggressore ha agito da solo, usando armi da fuoco legalmente possedute prima di togliersi la vita.

Mentre i tributi si riversano e un minuto di silenzio a livello nazionale, la polizia continua a indagare sul movente del tiratore, che rimane poco chiaro nonostante una nota di addio e un video. La tragedia ha riacceso il dibattito sulle leggi austriache sulle armi, con l'emergere di richieste di controlli più severi. Graz, Austria: 06 17 2023: Una vista del municipio e della città attraverso la torre dell'orologio e il padiglione cinese dal bastione sovrastante // Shutterstock