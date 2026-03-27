L'Austria prevede un divieto sui social media per gli under 14

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L'Austria è pronta a introdurre un divieto nazionale sull'uso dei social media per i bambini sotto i 14 anni. La proposta, annunciata dal governo di coalizione del paese, stabilirebbe un'età minima obbligatoria per accedere alle piattaforme, con una bozza di legge prevista entro giugno.

"È quasi impossibile per i genitori controllare il consumo dei propri figli" su queste piattaforme, che sono progettate per renderli "deliberatamente dipendenti", ha dichiarato il rettore Andreas Babler in una conferenza stampa.

Parallelamente al divieto, il governo prevede di introdurre una nuova materia scolastica chiamata "Media e Democrazia". L'iniziativa è pensata per aiutare gli studenti a identificare meglio la disinformazione e a comprendere l'influenza dei contenuti digitali sulla società.