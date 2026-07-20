L'Austria rinomina strade con legami nazisti

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Sebbene Adolf Hitler sia principalmente associato alla Germania nazista più che a qualsiasi altra cosa, nacque in Austria, che era anch'essa una parte ben integrata del Terzo Reich. Ci sono ancora tracce di questa storia lì, inclusi nomi di strade in onore di persone legate al regime nazista, e questo è qualcosa che Salisburgo vuole cambiare.

Ora, TT riporta che Salisburgo sta rinominando strade con legami nazisti, scegliendo invece di onorare donne di spicco. Come esempio specifico, Josef Thorak Street sarà rinominata Helene von Taussig Street, ma altri cambiamenti sono in arrivo.

Tuttavia, non tutti potrebbero essere sostituiti, e si nota che, ad esempio, Ferdinand Porsche (sì, il costruttore automobilistico) potrebbe mantenere la sua strada, poiché il suo nome e quello di alcuni altri dovrebbero affrontare proteste.