L'Austria trionfa all'Eurovision 2025 con la canzone di JJ Wasted Love JJ si assicura la terza vittoria della nazione in mezzo alle tensioni politiche che circondano l'evento.

HQ Le ultime notizie sull'Austria . Sabato, l'Austria ha conquistato il suo terzo titolo all'Eurovision con JJ che ha affascinato giurie e spettatori con Wasted Love. Il cantante viennese ha eclissato l'israeliano Yuval Raphael, il cui secondo posto è arrivato in mezzo alle polemiche in corso legate al conflitto di Gaza. Dato che vengo dalla Spagna, l'ho guardato sull'emittente spagnola RTVE, e una cosa che si è distinta quest'anno è stato il fatto che RTVE ha mandato in onda un messaggio pro-palestinese prima della finale. Una mossa che ha davvero sottolineato l'atmosfera altamente politicizzata del concorso di quest'anno.