L'autista che grida "Allahu Akbar" investe i pedoni nell'ovest della Francia

Un uomo è stato arrestato dopo aver guidato la sua auto contro una folla di pedoni e ciclisti sull'isola atlantica francese di Île d'Oléron mercoledì mattina, lasciando almeno dieci persone ferite, quattro delle quali in modo critico, hanno detto le autorità.

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha confermato che l'attacco è avvenuto intorno alle 8:45 ora locale tra le città di Dolus-d'Oléron e Saint-Pierre-d'Oléron, aggiungendo che il sospetto (un cittadino francese di 35 anni) è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Il sospetto ha dato fuoco all'auto e ha resistito all'arresto

Testimoni e funzionari hanno detto che l'uomo ha gridato "Allahu Akbar" mentre era detenuto. Secondo il procuratore di La Rochelle, Arnaud Laraize, il sospetto ha anche dato fuoco al suo veicolo dopo l'attacco ed è stato fermato con una pistola stordente durante il suo arresto.

Le autorità hanno poi scoperto bombole di gas all'interno dell'auto parzialmente bruciata, hanno riferito i media francesi.

Il sindaco Christophe Sueur di Saint-Pierre-d'Oléron ha detto che l'uomo era noto alla polizia per "comportamento anomalo" e incidenti legati all'alcol, ma non era elencato nel database francese degli individui potenzialmente radicalizzati.

Le vittime, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, sono state trasportate in aereo all'ospedale universitario di Poitiers. La polizia sta indagando se l'autista soffrisse di problemi di salute mentale e il procuratore nazionale antiterrorismo non ha ancora preso in carico il caso.

Il primo ministro Sébastien Lecornu ha chiesto al ministro dell'Interno di visitare l'isola, mentre il presidente Emmanuel Macron è tenuto informato sugli sviluppi dal Brasile, dove sta partecipando al vertice sul clima COP30.