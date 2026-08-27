L'autista di Crazy Taxi, Axel, si è ora unito Sonic Racing: Crossworlds

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Durante Opening Night Live, abbiamo avuto un'altra occhiata a Crazy Taxi: World Tour, che segna il grande ritorno della amata serie di videogiochi di Sega. Il video mostrato metteva in evidenza la componente multiplayer, ma a quanto pare quella non è stata la fine delle sorprese di Crazy Taxi.

Sega ha ora annunciato che il suo tassista Axel e la sua macchina, la Devolada Yellow Jack, sono disponibili per il download in Sonic Racing: Crossworlds, completamente gratuitamente. Inoltre, c'è un Crazy Taxi Festival che si terrà dal 27 agosto (oggi!) al 30 agosto, dove potrai sbloccare oggetti cosmetici unici. Guarda qui sotto la breve presentazione video di questa fantastica aggiunta.

Per completare il tutto, c'è anche uno sconto del 60% su Sonic Racing: Crossworlds per Switch e Switch 2, un'offerta che dura fino al 1° settembre.