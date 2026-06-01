HQ

Per molto tempo, la linea di autobus 666 ha collegato la località balneare polacca di Hel, spesso chiamata colloquialmente "Autostrada per Hel", ma i gruppi religiosi non apprezzavano particolarmente il nome, che nel 2023 è stato cambiato in 669 dopo anni di pressione. Ora, però, la BBC riporta che la linea dell'autobus è tornata.

La tratta originale era gestita da PKS Gdynia (trasporto locale), mentre la nuova linea riaperta è invece gestita dalla società FlixBus. L'autostrada per Hel va da Cracovia fino a Hel, un viaggio che dura in totale 13 ore. In una dichiarazione a TVN24 polacca, un rappresentante di FlixBus ha dichiarato:

"Il numero 666 è stato scelto deliberatamente come elemento di comunicazione di marketing, con l'intento di aumentare la visibilità della connessione sulla popolare rotta turistica verso Hel."

Se hai in programma una vacanza in Polonia, ora puoi combinarla con il sole e il calore a Hel, e per arrivarci dovresti prendere l'autobus 666.