L'autore principale di Clair Obscur: Expedition 33 è stato "super impressionato dalla creatività dei fan"

Non appena un gioco diventa popolare, sappiamo che i suoi fan lo daranno vita nel nostro mondo analogico con fan art, cosplay, fan fiction, tatuaggi, fumetti, mod e molto altro. Di solito è di alta qualità, e un gioco che ha ovviamente sperimentato questo è Clair Obscur: Expedition 33.

Quando di recente abbiamo incontrato la scrittrice capo Jennifer Svedberg-Yen per un'intervista sul suo lavoro su tutto ciò che riguarda il gioco, l'argomento si è spostato sull'amore dei fan. Tra le altre cose, le abbiamo chiesto se avesse riscontrato qualcosa di particolarmente divertente o strano da parte dei fan. Lei rispose:

"Finora tutto ciò che ho visto è stato davvero bello. Sono rimasto molto colpito dalla creatività di tutti, e oh mio Dio. Ok. Quindi, prima di tutto, i peluche fatti dai fan sono così carini. Li voglio tutti! Alcune persone hanno realizzato figurine incredibili, come Monoco e Maelle, e statue Verso, statue di tutti i personaggi. Sono rimasto colpito. Sono così dettagliati e di alta qualità. Adoro tutte le simpatiche fan art, come le piccole versioni chibi di tutti i personaggi. È così carino. Alcune persone hanno cosplay fantastici con un'incredibile attenzione ai dettagli, come le trapuntature che hanno fatto sulle giacche, i tatuaggi e tutti i piccoli dettagli, è semplicemente fantastico".

Ma non finisce qui, ovviamente, e ci sono state alcune creazioni più umoristiche, così come persone che hanno creato le proprie storie in questo universo unico. Continua:

"Ci sono anche quelli davvero divertenti, come c'era un gruppo di cosplayer che si vestivano come Expedition 60 - the Naked Expedition. Non abbiamo nemmeno un'immagine per loro nel gioco, giusto? È solo un diario. Ma hanno inventato un cosplay fantastico. Ci hanno mandato le foto, è stato un vantaggio. La creatività è fuori scala. Quindi sì, c'è stata dell'arte straordinaria.

E penso che alcune persone si siano sentite ispirate a scrivere le proprie storie, sia storie di spedizione che non. Penso che sia incredibile che le persone siano attratte dalla creazione. È un grande complimento sapere che le persone si sentono ispirate dal nostro gioco. Ho ricevuto un sacco di messaggi davvero meravigliosi da aspiranti scrittori che mi hanno sempre detto che hanno sempre voluto scrivere, o da scrittori che si sono sentiti bloccati per un po', o scoraggiati. Ma dopo aver giocato e aver interagito con la storia, si sentono di nuovo eccitati. Si sentono vibranti, e sentono che le idee tornano in loro, e sono ispirati a scrivere di nuovo. E io sono tipo, wow, è pazzesco. È incredibile".

La nostra intervista completa con Jennifer Svedberg-Yen sarà pubblicata a breve su Gamereactor, dove parleremo anche di lei e del viaggio del gioco, dell'ispirazione per tutti i tristi colpi di scena dell'avventura e di cose sul finale. Da non perdere.