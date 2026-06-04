L'autrice di Persepolis Marjane Satrapi muore "di tristezza" all'età di 56 anni

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L'autrice e regista iraniana di romanzi grafici Marjane Satrapi, nota soprattutto per Persepolis, un romanzo grafico in cui ricorda la sua infanzia in Iran durante la Rivoluzione Islamica, è morta all'età di 56 anni. La sua famiglia ha inviato una dichiarazione all'AFP, affermando che "è morta di tristezza, poco più di un anno dopo la morte del marito e amore della sua vita", il produttore, attore e scrittore svedese Mattias Ripa, scomparso l'8 aprile 2025.

Satrapi aveva dieci anni quando scoppiò la Rivoluzione iraniana del 1979, che imponeva il fondamentalismo islamico e la repressione contro le donne e gli oppositori del regime Shah'. Satrapi, di classe medio-alta, si trasferì in Austria e si trasferì definitivamente in Francia, dove pubblicò i fumetti autobiografici Persepolis in quattro volumi tra il 2000 e il 2003, diventando uno dei fumetti più acclamati e influenti del XXI secolo.

Satrapi ha co-diretto l'adattamento cinematografico, uscito nel 2007, vincitore del Premio della Giuria a Cannes e candidato agli Oscar. Satrapi ha anche diretto il film d'animazione Chicken with Plums, basato sul suo romanzo grafico, e i film live action The Voices, Radioactive e Paradis Paris.

Nel 2024 le è stato conferito il Premio Principessa delle Asturie per la Comunicazione e le Discipline Umanistiche, con la giuria che l'ha descritta come "un simbolo di impegno civico guidato da donne" e "una delle persone più influenti nel dialogo tra culture e generazioni" (via El País). Nel 2025 le è stata conferita la Legion d'Onore in Francia, ma l'ha rifiutata a causa dell'"atteggiamento ipocrita della Francia verso l'Iran", riferendosi alle politiche dei visti che impedivano ai dissidenti di lasciare l'Iran.