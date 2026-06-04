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L'autrice di Persepolis Marjane Satrapi muore "di tristezza" all'età di 56 anni

Marjane Satrapi è morta all'età di 56 anni, un anno dopo la morte del marito.

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L'autrice e regista iraniana di romanzi grafici Marjane Satrapi, nota soprattutto per Persepolis, un romanzo grafico in cui ricorda la sua infanzia in Iran durante la Rivoluzione Islamica, è morta all'età di 56 anni. La sua famiglia ha inviato una dichiarazione all'AFP, affermando che "è morta di tristezza, poco più di un anno dopo la morte del marito e amore della sua vita", il produttore, attore e scrittore svedese Mattias Ripa, scomparso l'8 aprile 2025.

Satrapi aveva dieci anni quando scoppiò la Rivoluzione iraniana del 1979, che imponeva il fondamentalismo islamico e la repressione contro le donne e gli oppositori del regime Shah'. Satrapi, di classe medio-alta, si trasferì in Austria e si trasferì definitivamente in Francia, dove pubblicò i fumetti autobiografici Persepolis in quattro volumi tra il 2000 e il 2003, diventando uno dei fumetti più acclamati e influenti del XXI secolo.

Satrapi ha co-diretto l'adattamento cinematografico, uscito nel 2007, vincitore del Premio della Giuria a Cannes e candidato agli Oscar. Satrapi ha anche diretto il film d'animazione Chicken with Plums, basato sul suo romanzo grafico, e i film live action The Voices, Radioactive e Paradis Paris.

Nel 2024 le è stato conferito il Premio Principessa delle Asturie per la Comunicazione e le Discipline Umanistiche, con la giuria che l'ha descritta come "un simbolo di impegno civico guidato da donne" e "una delle persone più influenti nel dialogo tra culture e generazioni" (via El País). Nel 2025 le è stata conferita la Legion d'Onore in Francia, ma l'ha rifiutata a causa dell'"atteggiamento ipocrita della Francia verso l'Iran", riferendosi alle politiche dei visti che impedivano ai dissidenti di lasciare l'Iran.

L'autrice di Persepolis Marjane Satrapi muore "di tristezza" all'età di 56 anni
Andrea Raffin / Shutterstock

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