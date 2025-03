L'avanzata militare del Sudan a Khartoum: un cambiamento nello slancio della guerra Le recenti vittorie dell'esercito sudanese segnano una svolta decisiva nel conflitto civile in corso, anche se la pace rimane lontana.

HQ Le ultime notizie sul Sudan . L'esercito del paese ha rivendicato il controllo della maggior parte di Khartoum negli ultimi giorni, compresi i siti critici come il palazzo presidenziale e la Banca centrale, dopo una feroce battaglia che ha lasciato centinaia di morti. Questa avanzata militare segna un cambiamento significativo nella guerra del paese, iniziata come una lotta di potere tra generali. Tuttavia, nonostante questi successi, il conflitto è tutt'altro che finito, con l'esercito che ora deve affrontare la continua resistenza delle forze paramilitari di supporto rapido. La guerra, aggravata dalle forniture di armi dall'estero, ha devastato le infrastrutture del Sudan, rendendo la capitale irriconoscibile, e la minaccia di un'escalation rimane. Per ora, resta da vedere se il recente successo dell'esercito porterà una stabilità duratura. Khartoum, Sudan - 18 novembre 2017: veduta aerea del Nilo e dell'isola di Tuti // Shutterstock